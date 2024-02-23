В пять раз меньше: Зеленский сравнил потери Украины и рф в войне

Владими Зеленський: Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1:5.

Фото: Офис Президента

Потери российских оккупантов в войне в пять раз превышают украинские. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Что касается потерь, то, по словам Президента, соотношение 1:5. Он добавил, что также десятки тысяч детей были незаконно депортированы.

"Мы знаем, что десятки тысяч человек были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1:5. На одного украинского военного, погибшего в бою, приходится 5 российских солдат", - ответил Зеленский на вопрос о приблизительном количестве потерь Украины.

Президент подчеркнул, что это примерная статистика. Что касается потерь оккупантов, то их более 400 тысяч.

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