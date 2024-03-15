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  1. У світі

Єврокомісія розпочала перевірку відповідності законодавства України стандартам ЄС у фінансовій сфері

18:26, 15 березня 2024
Офіційно розпочався скринінг Єврокомісії для України та Молдови щодо переговорного розділу 9 «Фінансові послуги».
Єврокомісія розпочала перевірку відповідності законодавства України стандартам ЄС у фінансовій сфері
Джерело фото: lb.ua
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Офіційний етап перевірки відповідності українського законодавства стандартам Європейського Союзу у галузі фінансових послуг розпочався 14 березня. Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

Згідно з повідомленням, перевірка складається з двох етапів. Перший етап - це роз’яснювальні зустрічі, на яких представники Європейської Комісії розглядають ключові акти законодавства ЄС та відповідають на запитання України щодо переговорного розділу 9 «Фінансові послуги». Другий етап - це двосторонні зустрічі, під час яких Україна представляє свої досягнення у впровадженні законодавства ЄС та плани щодо узгодження національного законодавства з європейськими стандартами.

Роз'яснювальна зустріч за переговорним розділом 9 «Фінансові послуги», керована Національним банком України, відбулася 14 березня. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначив, що Україна активно працює над приведенням свого регулювання фінансового сектору у відповідність до стандартів ЄС, що відображено в оновленій Стратегії розвитку фінансового сектору. Він також повідомив про передачу переліку питань щодо впровадження актів ЄС у національне законодавство.

«Ми розраховуємо отримати необхідні роз’яснення і впевненіше рухатися далі. З нашого боку ми докладемо всіх зусиль для підтримки євроінтеграційного темпу та проходження скринінгу в максимально короткі строки», - заявив Ніколайчук.

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