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Еврокомиссия начала проверку соответствия законодательства Украины стандартам ЕС в финансовой сфере

18:26, 15 марта 2024
Официально начался скрининг Еврокомиссии для Украины и Молдовы по переговорному разделу 9 "Финансовые услуги".
Еврокомиссия начала проверку соответствия законодательства Украины стандартам ЕС в финансовой сфере
Источник фото: lb.ua
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Официальный этап проверки соответствия украинского законодательства стандартам Европейского Союза в области финансовых услуг начался 14 марта. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, проверка состоит из двух этапов. Первый этап - это разъяснительные встречи, на которых представители Европейской Комиссии рассматривают ключевые акты законодательства ЕС и отвечают на вопросы Украины относительно переговорного раздела 9 "Финансовые услуги". Второй этап - это двусторонние встречи, во время которых Украина представляет свои достижения во внедрении законодательства ЕС и планы по согласованию национального законодательства с европейскими стандартами.

Разъяснительная встреча по переговорному разделу 9 "Финансовые услуги", управляемая Национальным банком Украины, состоялась 14 марта. Заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук отметил, что Украина активно работает над приведением своего регулирования финансового сектора в соответствие со стандартами ЕС, что отражено в обновленной Стратегии развития финансового сектора. Он также сообщил о передаче перечня вопросов по внедрению актов ЕС в национальное законодательство.

"Мы рассчитываем получить необходимые разъяснения и увереннее двигаться дальше. С нашей стороны мы приложим все усилия для поддержания евроинтеграционного темпа и прохождения скрининга в максимально короткие сроки", - заявил Николайчук.

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