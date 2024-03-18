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  1. У світі

Microsoft розробляє нову технологію Eye-Gaze — введення тексту поглядом

19:23, 18 березня 2024
Технологія дозволить користувачам спілкуватися і взаємодіяти з електронними пристроями без використання рук і пальців.
Microsoft розробляє нову технологію Eye-Gaze — введення тексту поглядом
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Корпорація Microsoft запатентувала технологію друку Eye-Gaze, яка допоможе користувачам набирати текст і взаємодіяти з додатками виключно за допомогою очей.  Про це повідомляє Windows Report.

Технологія використовує так званий «безперервний» набір тексту, тобто користувачі можуть друкувати, просто дивлячись на клавіші на екрані. Але його також можна використовувати для взаємодії з іншими програмами, дивлячись на них: наприклад, якщо користувач дивиться на кнопку у браузері, система може натиснути кнопку замість нього.

Користувачам не доведеться дивитися на кнопки протягом тривалого періоду часу, оскільки технологія використовуватиме систему без затримки, щоб точно визначити погляд користувача та знайти рішення.

Застосовувана в операційній системі, такій як Windows, ця технологія може дозволити користувачам керувати різними параметрами, такими як гучність звуку або яскравість, рухаючи очима. Вона не буде обмежуватися лише певними програмами, її можна розширити.

Найцікавішим аспектом цієї технології є те, що вона також використовує модель на основі штучного інтелекту, яка збирає інформацію про користувачів, щоб робити розумні прогнози та пропозиції. Якщо користувач дивиться на певну область під час навігації програмою чи операційною системою, технологія пов’язує ці погляди з певними діями.

Microsoft також робить технологію Eye-Gaze передбачуваною, використовуючи так званий процесор передбачення, який вгадує слово або дію на основі того, куди користувач дивиться. Технологія також використовує розумні алгоритми для швидкого реагування на дії користувача.

Згідно з інформацією, наведеною в патенті, нині швидкість введення тексту коливається від 7 до 20 слів за хвилину. Максимальна швидкість становила 30 слів на хвилину.

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