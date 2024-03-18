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  1. В мире

Microsoft разрабатывает новую технологию Eye-Gaze — ввод текста взглядом

19:23, 18 марта 2024
Технология позволит пользователям общаться и взаимодействовать с электронными устройствами без использования рук и пальцев.
Microsoft разрабатывает новую технологию Eye-Gaze — ввод текста взглядом
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Microsoft запатентовала технологию печати Eye-Gaze, которая поможет пользователям набирать текст и взаимодействовать с приложениями исключительно с помощью глаз. Об этом сообщает Windows Report.

Технология использует так называемый непрерывный набор текста, то есть пользователи могут печатать, просто глядя на клавиши на экране. Но его можно использовать для взаимодействия с другими приложениями, глядя на них: например, если пользователь смотрит на кнопку в браузере, система может нажать кнопку вместо него.

Пользователям не придется смотреть на кнопки в течение длительного времени, поскольку технология будет использовать систему без задержки, чтобы точно определить взгляд пользователя и найти решение.

Применяемая в операционной системе, такой как Windows, эта технология может позволить пользователям управлять разными параметрами, такими как громкость звука или яркость, двигая глазами. Она не будет ограничиваться только определенными программами, ее можно расширить.

Наиболее интересным аспектом этой технологии является то, что она использует модель на основе искусственного интеллекта, которая собирает информацию о пользователях, чтобы делать разумные прогнозы и предложения. Если пользователь смотрит на определенную область во время навигации по программе или операционной системе, технология связывает эти взгляды с определенными действиями.

Microsoft также делает технологию Eye-Gaze предсказуемой, используя так называемый процессор предсказания, угадывающий слово или действие на основе того, куда пользователь смотрит. Технология также использует разумные алгоритмы для быстрого реагирования на действия пользователя.

Согласно информации, приведенной в патенте, в настоящее время скорость ввода текста колеблется от 7 до 20 слов в минуту. Максимальная скорость составила 30 слов в минуту.

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