Будут судить понятого: НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт

НАБУ и САП сообщили понятому о подозрении по ч. 1 ст. 387 УК и направили обвинительный акт в суд.

Перед судом предстанет понятой, которого НАБУ и САП обвиняют в несанкционированном разглашении данных об обыске по делу о завладении средствами госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» на сумму более 450 млн грн.

Как отмечают в НАБУ, в 2022 году при проведении обыска детективы привлекли нескольких понятых, которым в частности озвучили сведения о лицах, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за разглашение информации, один из понятых самовольно покинул место следственного действия, связался с лицом, вероятно причастным к совершению преступления, и сообщил ему о факте и основаниях проведения обыска.

12 марта 2024 года НАБУ и САП сообщили лицу о подозрении по ч. 1 ст. 387 УК Украины и на следующий день направили обвинительный акт в суд.

Отметим, что по ч. 1 ст. 387 УК разглашение без письменного разрешения прокурора, следователя или лица, осуществлявшего оперативно-розыскную деятельность, данных оперативно-розыскной деятельности или досудебного расследования лицом, предупрежденным в установленном законом порядке об обязанности не разглашать такие данные, наказывается штрафом от 850 грн до 1 700 грн или исправительными работами сроком до двух лет.

Напомним, что в июле 2023 года НАБУ сообщило о разоблачении масштабной схемы завладения средствами госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» на сумму более 450 млн грн, что стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.

21 июля 2023 о подозрении сообщено 5 лицам: бывшему директору и эксначальнику отдела ГП «Полиграфкомбинат», физическому лицу-пособнику преступления. Также в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании).

Автор: Наталья Мамченко

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