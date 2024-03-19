Верховный Суд высказался о применении института освобождения от отбывания наказания с испытанием, если лицо обвинялось по статье 191 УК

Верховный Суд: совершение лицом преступления, предусмотренного соответствующей частью ст. 191 УК, путем злоупотребления служебным положением, делает невозможным применение института освобождения от отбывания наказания с испытанием, ведь такое деяние считается коррупционным.

Совершение лицом преступления, предусмотренного соответствующей частью ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), путем злоупотребления служебным положением, делает невозможным применение института освобождения от отбывания наказания с испытанием, ведь такое деяние считается коррупционным. Об этом в постановлении от 13 февраля 2024 г. отметила коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу №640/15555/18.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал виновным и осудил лицо по ч. 2 ст. 191 УК, ч. 3 ст. 191 УК, ч. 1 ст. 200 УК, ч. 2 ст. 200 УК, ч. 1 ст. 366 УК. Апелляционный суд отменил приговор в части осуждения лица по ч. 2 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366 УК. Освободил лицо от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366 УК в связи с истечением сроков давности, определенных ст. 49 УК, а уголовное производство по этой части закрыл на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК.

Апелляционный суд отменил этот приговор и вынес новый, которым на основании ст. 75 УК уволил лицо от отбывания основного наказания с испытанием по ч. 3 ст. 191 УК.

Позиция Кассационного уголовного суда

Верховный Суд отменил приговор апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В обоснование позиции КУС констатирует, что согласно ч. 1 ст. 75 УК (в редакции, действовавшей на момент совершения осужденной уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК) если суд, кроме случаев осуждения за коррупционное преступление, при назначении наказания в виде исправительных работ, служебного ограничения для военнослужащих, ограничения свободы, а также лишения свободы на срок не более пяти лет, учитывая тяжесть преступления, личность виновного и другие обстоятельства дела, приходит к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он может принять решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием.

По правилам примечания к ст. 45 УК (в редакции, действовавшей на момент совершения осужденной уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК) коррупционным преступлением считается, в частности, преступление, предусмотренное ст. 191 УК, в случае его совершения путем злоупотребления служебным положением. Из материалов уголовного производства усматривается, что обвиняемым путем злоупотребления служебным положением было совершено уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 191 УК, которое является коррупционным.

Автор: Наталья Мамченко

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