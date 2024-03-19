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Верховний Суд висловився щодо застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо особу обвинувачували за статтею 191 КК

Верховний Суд: вчинення особою злочину, передбаченого відповідною частиною ст. 191 КК, шляхом зловживання службовим становищем, унеможливлює застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, адже таке діяння вважається корупційним.

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Верховний Суд висловився щодо застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо особу обвинувачували за статтею 191 КК

07:59, 19 березня 2024
Верховний Суд: вчинення особою злочину, передбаченого відповідною частиною ст. 191 КК, шляхом зловживання службовим становищем, унеможливлює застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, адже таке діяння вважається корупційним.
Верховний Суд висловився щодо застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо особу обвинувачували за статтею 191 КК
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Вчинення особою злочину, передбаченого відповідною частиною ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), шляхом зловживання службовим становищем, унеможливлює застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, адже таке діяння вважається корупційним. Про це у постанові від 13 лютого 2024 року зазначила колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду по справі №640/15555/18.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 2 ст. 191 КК, ч. 3 ст. 191 КК, ч. 1 ст. 200 КК, ч. 2 ст. 200 КК, ч. 1 ст. 366 КК. Апеляційний суд скасував цей вирок в частині засудження особи за ч. 2 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366 КК. Звільнив особу від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366 КК у зв’язку із закінченням строків давності, визначених ст. 49 КК, а кримінальне провадження в цій частині закрив на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК.

Апеляційний суд скасував цей вирок і ухвалив новий, яким на підставі ст. 75 КК звільнив особу від відбування основного покарання з випробуванням за ч. 3 ст. 191 КК.

Позиція Касаційного кримінального суду

Верховний Суд скасував вирок апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. В обґрунтування позиції ККС констатує, що відповідно до ч. 1 ст. 75 КК (у редакції, що діяла на момент вчинення засудженою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК) якщо суд, крім випадків засудження за корупційний злочин, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п’яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

За правилами примітки до ст. 45 КК (у редакції, що діяла на момент вчинення засудженою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК) корупційним злочином вважається, зокрема, злочин, передбачений ст. 191 КК, у випадку його вчинення шляхом зловживання службовим становищем. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що обвинуваченою шляхом зловживання службовим становищем було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК, яке є корупційним.

Автор: Наталя Мамченко

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