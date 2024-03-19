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Судитимуть понятого: НАБУ і САП направили до суду обвинувальний акт

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Судитимуть понятого: НАБУ і САП направили до суду обвинувальний акт

07:50, 19 березня 2024
НАБУ і САП повідомили понятому про підозру за ч. 1 ст. 387 КК та скерували обвинувальний акт до суду.
Судитимуть понятого: НАБУ і САП направили до суду обвинувальний акт
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Перед судом постане понятий, якого НАБУ і САП обвинувачують у несанкціонованому розголошенні даних про обшук у справі щодо заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн.

Як зазначають у НАБУ, в 2022 році при проведенні обшуку детективи залучили кількох понятих, яким зокрема озвучили відомості про осіб, що можуть бути причетними до скоєння злочину.

Попри попередження про кримінальну відповідальність за розголошення інформації, один з понятих самовільно залишив місце слідчої дії, зв’язався з особою, ймовірно причетною до скоєння злочину, та повідомив їй про факт та підстави проведення обшуку. 

12 березня 2024 року НАБУ і САП повідомили особі про підозру за ч. 1 ст. 387 КК України та наступного дня скерували обвинувальний акт до суду.

Зазначимо, що за ч. 1 ст. 387 КК розголошення без письмового дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування особою, попередженою в установленому законом порядку про обов'язок не розголошувати такі дані, карається штрафом від 850 грн до 1 700 грн або виправними роботами на строк до двох років.

Нагадаємо, що у липні 2023 року НАБУ повідомило про викриття масштабної схемуи заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн, що стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту. 

21 липня 2023 року про підозру повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної  компанії). 

Автор: Наталя Мамченко

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