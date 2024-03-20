Посли ЄС не дійшли згоди щодо продовження торговельних пільг для України з обмеженнями

Європейські посли не змогли схвалити рішення про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України ще на рік.

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Європейські посли не змогли 20 березня схвалити рішення про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України ще на один рік, що загрожує зірвати саміт, на якому лідери хочуть поновити обіцянки про політичну, військову та економічну підтримку Києва. Про це повідомляє «Politico».

Як зазначають у виданні, посли ЄС повинні були затвердити попередню угоду, укладену між інституціями.

За інформацією двох європейських дипломатів і одного посадовця ЄС, кілька країн відмовилися, попросивши більше часу, щоб оцінити вплив угоди.

Повідомляється, що компроміс, який був досягнутий між учасниками переговорів від Ради, Європарламенту та Єврокомісії, передбачає розширення лімітів на імпорт ще чотирьох сільськогосподарських продуктів і зобов'язує виконавчу владу ЄС діяти швидше у разі різкого зростання імпорту.

Учасники переговорів з ЄС також вирішили не розширювати базовий період 2022-2023 років для розрахунку лімітів, включивши до нього 2021 рік, коли імпорт з України до ЄС був значно нижчим.

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