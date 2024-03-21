На Хмельниччині чоловіки постачали до колонії наркотики у кондитерських виробах та дитячому харчуванні

Судитимуть учасників угрупування, які налагодили схему постачання наркотиків ув’язненим.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

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На Хмельничинні до суду скерували обвинувальний акт стосовно трьох учасників злочинного угруповання, які постачали наркотики в колонію. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що двоє засуджених, один з яких в кримінальному середовищі має певний статус, організували канал постачання наркотиків на територію колонії для збуту ув’язненим.

До свого «бізнесу» залучили громадянина з волі. Він постачав «товар» спільникам у колонію різними партіями через поштові відправлення.

Заборонені речовини приховували у кондитерських виробах, молочних продуктах, пакетах з цукром та дитячому харчуванні.

За результатами проведення обшуків виявлено та вилучено понад 60 г метадону, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, пристрої для вживання наркотиків і блокноти із чорновими записами.

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