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План Ukraine Facility предусматривает создание Высшего административного суда и принятие закона о проверке деклараций добропорядочности судей

Будут пересмотрены декларации добропорядочности судей и процесс их проверки, а к проверке кандидатов в судьи привлекут Общественный совет добропорядочности – что предусматривает План Ukraine Facility для получения средств от ЕС.

НАПК прекратит администрировать Реестр компаний-спонсоров войны

Кабмин решил, что НАПК будет переадресовывать пользователей со страницы «Международные спонсоры войны» на веб-сайт СНБО.

У НАБУ поинтересовались, сколько рабочих дней фактически работал судья Верховного Суда Виктор Пророк и действительно ли он в составе ДФТГ

Национальное антикоррупционное бюро направило запрос в Верховный Суд относительно того, ходит ли судья Верховного Суда Виктор Пророк на работу и чем подтверждается его пребывание в составе ДФТГ.

Соломенский районный суд Киева «потерял» за месяц уже трех судей

Судьи уволились в отставку и по собственному желанию.

Граждане должны будут сдать незадекларированное оружие или задекларировать его в течение 30 дней – Рада одобрила законопроект за основу

Гражданские лица, имеющие во владении не задекларированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, должны будут в течение месяца обратиться в органы Национальной полиции для его декларирования или сдачи.

  1. В Украине

В Хмельницкой области мужчины поставляли в колонию наркотики в кондитерских изделиях и детском питании

07:00, 21 марта 2024
Будут судить участников группировки, которые наладили схему снабжения наркотиками заключенных.
В Хмельницкой области мужчины поставляли в колонию наркотики в кондитерских изделиях и детском питании
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В Хмельницкой области в суд направили обвинительный акт в отношении трех участников преступной группировки, которые поставляли наркотики в колонию. Об этом сообщает областная прокуратура.

Расследованием установлено, что двое осужденных, один из которых в криминальной среде имеет определенный статус, организовали канал поставки наркотиков на территорию колонии для сбыта заключенным.

В свой «бизнес» привлекли гражданина по воле. Он поставлял «товар» подельникам в колонию разными партиями через почтовые отправления.

Запрещенные вещества прятали в кондитерских изделиях, молочных продуктах, пакетах с сахаром и детском питании.

По результатам проведения обысков обнаружено и изъято более 60 г метадона, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, устройства для употребления наркотиков и блокноты с черновыми записями.

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