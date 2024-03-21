В Хмельницкой области мужчины поставляли в колонию наркотики в кондитерских изделиях и детском питании

Будут судить участников группировки, которые наладили схему снабжения наркотиками заключенных.

В Хмельницкой области в суд направили обвинительный акт в отношении трех участников преступной группировки, которые поставляли наркотики в колонию. Об этом сообщает областная прокуратура.

Расследованием установлено, что двое осужденных, один из которых в криминальной среде имеет определенный статус, организовали канал поставки наркотиков на территорию колонии для сбыта заключенным.

В свой «бизнес» привлекли гражданина по воле. Он поставлял «товар» подельникам в колонию разными партиями через почтовые отправления.

Запрещенные вещества прятали в кондитерских изделиях, молочных продуктах, пакетах с сахаром и детском питании.

По результатам проведения обысков обнаружено и изъято более 60 г метадона, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, устройства для употребления наркотиков и блокноты с черновыми записями.

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