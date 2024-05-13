Ірландія може скоротити держпідтримку біженців: це стосується і українців

В Ірландії розглядають можливість скорочення державної підтримки біженців. Це стосується й українців, котрі прибули після масштабного вторгнення рф. Про це повідомляє The Guardian.
За словами прем'єр-міністра Саймона Харріса, таким чином влада хоче «привести систему у більшу відповідність з іншими європейськими країнами».
«Я, звичайно, маю намір побачити зміни в низці областей, які справді привносять те, чого, на мою думку, ірландцям не вистачає, а саме підхід, заснований на здоровому глузді», - сказав він.
Харріс додав, що потрібно звернути увагу на стабільність добробуту.
«Нам необхідно подивитися на внесок, який люди, які мають статус (біженця, - ред), повинні внести у забезпечення проживання. Нам потрібно стежити за тим, щоб усі на роботі працювали легально, щоби було більше перевірок на робочих місцях», - уточнив він.
Зокрема, Харріс наголосив, що має бути послідовний підхід до людей, які приїхали з України, і що підтримка не повинна залежати від того, коли вони прибули.
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