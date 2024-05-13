Ирландия может сократить господдержку беженцев: это касается и украинцев

Ирландия рассматривает возможность сокращения государственной поддержки беженцев, в том числе прибывших из Украины, пытаясь привести систему в большее соответствие с другими европейскими странами.

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В Ирландии рассматривается возможность сокращения государственной поддержки беженцев. Это касается и украинцев, прибывших после масштабного вторжения рф. Об этом сообщает The Guardian.

По словам премьер-министра Саймона Харриса, таким образом власти хотят «привести систему в большее соответствие с другими европейскими странами».

«Я, конечно, намерен увидеть изменения в ряде областей, которые действительно привносят то, чего, по моему мнению, ирландцам не хватает, а именно подход, основанный на здравом уме», - сказал он.

Харрис добавил, что следует обратить внимание на стабильность благосостояния.

«Нам необходимо посмотреть на вклад, который люди, имеющие статус (беженца – ред), должны внести в обеспечение проживания. Нам нужно следить за тем, чтобы все на работе работали легально, чтобы было больше проверок на рабочих местах», – уточнил он.

В частности, Харрис подчеркнул, что должен быть последовательный подход к приехавшим из Украины людям и что поддержка не должна зависеть от того, когда они прибыли.

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