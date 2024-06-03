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Спека в Індії забрала життя більше 50 людей

18:52, 3 червня 2024
За 3 три дні в Індії внаслідок теплового удару загинули 53 людини.
Спека в Індії забрала життя більше 50 людей
Джерело фото: volynnews
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Протягом останніх трьох днів в Індії, де триває вже двотижнева спека, загинуло понад 50 людей. Про це повідомляє BBC.

За останні вихідні загинуло близько 33 людей внаслідок теплового удару у північному штаті Уттар-Прадеш. Серед них були і ті, хто прийшли голосувати на загальних виборах, включаючи члени виборчих комісій і санітарний персонал.

Ще 20 людей загинули в штаті Одіша, також внаслідок надмірної спеки, серед них були учасники виборів та охоронці виборчих дільниць.

Згідно з повідомленням BBC, спека триває в країні протягом останніх двох тижнів і охопила північну, центральну і західну Індію. Температура піднімається до 45-46 градусів за Цельсієм, а в окремих регіонах навіть до 50 градусів.

Метеорологи прогнозують, що найближчими днями температура, ймовірно, знизиться з початком мусонів. У деяких регіонах вже зафіксована нестача води і відсутність електроенергії через зростання споживання електроенергії.

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