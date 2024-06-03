Жителів Херсона попередили про можливу провокацію рф: людей закликають не пересуватися вулицями

Окупанти поширюють чутки про те, що нібито в Херсоні «планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів».

Російські окупанти проводять інформаційно-психологічну спецоперацію, спрямовану на жителів Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що ворог поширює чутки про те, що нібито в Херсоні "планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів".

"Але саме російські окупанти вже півтора року нищать Херсон, калічать і вбивають херсонців, б'ють по цивільних об'єктах", – сказав Прокудін.

За його словами, "очевидно, що єдина загроза для містян – це російські військові. І саме від них зараз можна очікувати страшних провокацій".

"Дорогі херсонці, будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтеся вулицями. І обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги", – наголосив Прокудін.

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