Жителей Херсона предупредили о возможной провокации рф: людей призывают не передвигаться по улицам

Оккупанты распространяют слухи о том, что якобы в Херсоне «планируется провокация по инсценировке гибели мирных жителей».

Российские оккупанты проводят информационно-психологическую спецоперацию, направленную на жителей Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что враг распространяет слухи о том, что якобы в Херсоне "планируется провокация по инсценировке гибели мирных жителей".

"Но именно российские оккупанты уже полтора года уничтожают Херсон, калечат и убивают херсонцев, бьют по гражданским объектам", – сказал Прокудин.

По его словам, "очевидно, что единственная угроза для горожан – это российские военные. И именно от них сейчас можно ожидать страшных провокаций".

"Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшее время без острой необходимости не передвигайтесь по улицам. И обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги", – подчеркнул Прокудин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.