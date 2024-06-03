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Жителей Херсона предупредили о возможной провокации рф: людей призывают не передвигаться по улицам

18:34, 3 июня 2024
Оккупанты распространяют слухи о том, что якобы в Херсоне «планируется провокация по инсценировке гибели мирных жителей».
Жителей Херсона предупредили о возможной провокации рф: людей призывают не передвигаться по улицам
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Российские оккупанты проводят информационно-психологическую спецоперацию, направленную на жителей Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что враг распространяет слухи о том, что якобы в Херсоне "планируется провокация по инсценировке гибели мирных жителей".

"Но именно российские оккупанты уже полтора года уничтожают Херсон, калечат и убивают херсонцев, бьют по гражданским объектам", – сказал Прокудин.

По его словам, "очевидно, что единственная угроза для горожан – это российские военные. И именно от них сейчас можно ожидать страшных провокаций".

"Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшее время без острой необходимости не передвигайтесь по улицам. И обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги", – подчеркнул Прокудин.

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