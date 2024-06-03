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В Офисе Президента не исключают участие Зеленского в саммите G7 в онлайн-формате

14:01, 3 июня 2024
Зеленский на саммите G7 обсудит оборонную поддержку и противовоздушную оборону
В Офисе Президента не исключают участие Зеленского в саммите G7 в онлайн-формате
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите G7 в Италии, запланированном на 13-15 июня, По словам пресс-секретаря Президента Сергея Никифорова, не исключен и онлайн-формат встречи.

«Или онлайн, или физическое присутствие президента там будет. Это без сомнений. G7 являются нашими основными партнерами. Мы будем говорить с ними о ключевых темах наших отношений, включая диалоги в двусторонних форматах с государствами «Большой семерки», - отметил Никифоров.

Он добавил, что во время участия в саммите с США, Зеленский намерен обсудить увеличение оборонной поддержки, развитие коалиции западных истребителей и быструю поставку самолетов F-16. Также одной из главных тем будет укрепление украинской противовоздушной обороны с помощью дополнительных систем и ракет.

«Эта тема была основной. Сейчас идет активная работа, чтобы системы ПВО поступали в Украину. Ожидаем публичных положительных решений уже в ближайшее время», - сказал Никифоров.

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