В Офісі Президента не виключають участь Зеленського у саміті G7 в онлайн-форматі

Зеленський на саміті G7 обговорить оборонну підтримку та протиповітряну оборону.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у саміті G7 в Італії, запланованому на 13-15 червня, За словами речника Президента Сергія Никифорова, не виключено і онлайн-формат зустрічі.

«Або онлайн, або фізична присутність президента там буде. Це без сумнівів. G7 є нашими основними партнерами. Ми говоритимемо з ними про ключові теми наших відносин, включно з діалогами у двосторонніх форматах із державами «Великої сімки», - зазначив Никифоров.

Він додав, що під час участі в саміті зі США, Зеленський має намір обговорити збільшення оборонної підтримки, розвиток коаліції західних винищувачів і швидке постачання літаків F-16. Також однією з головних тем буде зміцнення української протиповітряної оборони за допомогою додаткових систем і ракет.

«Ця тема була основною. Зараз триває активна робота, щоб системи ППО надходили в Україну. Очікуємо публічних позитивних рішень уже найближчим часом», — сказав Никифоров.

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