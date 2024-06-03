Жара в Индии унесла жизни более 50 человек

За 3 три дня в Индии в результате теплового удара погибли 53 человека.

Источник фото: volynnews

В течение последних трех дней в Индии, где продолжается уже двухнедельная жара, погибло более 50 человек. Об этом сообщает BBC.

За последние выходные погибло около 33 человек в результате теплового удара в северном штате Уттар-Прадеш. Среди них были и те, кто пришли голосовать на всеобщих выборах, включая членов избирательных комиссий и санитарный персонал.

Еще 20 человек погибли в штате Одиша, также в результате чрезмерной жары, среди них были участники выборов и охранники избирательных участков.

Согласно сообщению BBC, жара продолжается в стране в течение последних двух недель и охватила северную, центральную и западную Индию. Температура поднимается до 45-46 градусов по Цельсию, а в отдельных регионах даже до 50 градусов.

Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни температура, вероятно, снизится с началом муссонов. В некоторых регионах уже зафиксирована нехватка воды и отсутствие электроэнергии из-за роста потребления электроэнергии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.