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Жара в Индии унесла жизни более 50 человек

18:52, 3 июня 2024
За 3 три дня в Индии в результате теплового удара погибли 53 человека.
Жара в Индии унесла жизни более 50 человек
Источник фото: volynnews
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В течение последних трех дней в Индии, где продолжается уже двухнедельная жара, погибло более 50 человек. Об этом сообщает BBC.

За последние выходные погибло около 33 человек в результате теплового удара в северном штате Уттар-Прадеш. Среди них были и те, кто пришли голосовать на всеобщих выборах, включая членов избирательных комиссий и санитарный персонал.

Еще 20 человек погибли в штате Одиша, также в результате чрезмерной жары, среди них были участники выборов и охранники избирательных участков.

Согласно сообщению BBC, жара продолжается в стране в течение последних двух недель и охватила северную, центральную и западную Индию. Температура поднимается до 45-46 градусов по Цельсию, а в отдельных регионах даже до 50 градусов.

Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни температура, вероятно, снизится с началом муссонов. В некоторых регионах уже зафиксирована нехватка воды и отсутствие электроэнергии из-за роста потребления электроэнергии.

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