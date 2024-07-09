У Польщі занепокоєні потенційним відтоком українських працівників через закон про мобілізацію

Кадрові агентства Польщі прогнозують, що українські чоловіки поступово переїжджатимуть з Польщі далі на захід Євросоюзу.

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У Польщі побоюються відтоку українських працівників з місцевого ринку через закон про мобілізацію. Прогнозується, що найбільше ризикують компанії, де переважають чоловіки. Легка та харчова промисловість такої проблеми не відчувають. Про це повідомляє Business Insider.

«Протягом 60 днів з дня набрання чинності законом в електронній системі потрібно внести певні відомості, зокрема адресу місця проживання. Громадянам, які не виконують цього обов'язку, не продовжать та не видадуть документи, що дають право на перебування за кордоном. Як наслідок, люди, чиї паспорти мають короткий термін дії, можуть втратити можливість подорожувати та працювати після закінчення чинності документів, що дозволяють легалізувати роботу та перебування за кордоном», – сказав виданню представник агентства зайнятості Gi Group Poland.

Зазначається, що обмежений доступ до консульських послуг може призвести до необхідності залишити Польщу.

«Якщо ми як країна будемо діяти радикально щодо таких людей, вони почнуть переїжджати до менш репресивних країн Західної Європи», – розповіли у кадровому агентстві Weegree.

За даними Управління соціального страхування Польщі (ZUS), на страховому обліку перебували 760 200 працівників з України, приблизно 52% – чоловіки.

Більшість із них працюють на робітничих посадах в будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві, торгівлі.

Польські експерти сходяться в думці, що у довгостроковій перспективі відтік українських громадян може зачепити тисячі людей.

«Скільки чоловіків піде з польського ринку праці, залежатиме від різних факторів, таких як політичні та адміністративні рішення в Україні й масштаби мобілізації. Зараз нам невідомі будь-які правові механізми, які могли б призвести до примусового випровадження працівників з Польщі. Тому ми очікуємо, що не буде великого чи раптового відтоку працівників, скоріше поступовий процес», – цитує видання позицію агентства зайнятості Randstad.

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