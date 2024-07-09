В Польше обеспокоены потенциальным оттоком украинских работников из-за закона о мобилизации

Кадровые агентства Польши прогнозируют, что украинские мужчины будут постепенно переезжать из Польши дальше на запад Евросоюза.

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В Польше опасаются оттока украинских работников с местного рынка из-за закона о мобилизации. Прогнозируется, что больше всего рискуют компании, где преобладают мужчины. Легкая и пищевая промышленность такой проблемы не испытывают. Об этом сообщает Business Insider.

«В течение 60 дней со дня вступления в силу закона в электронной системе нужно внести определенные сведения, в частности адрес места жительства. Гражданам, которые не выполняют эту обязанность, не продлят и не выдадут документы, дающие право на пребывание за границей. Как следствие, люди, чьи паспорта имеют короткий срок действия, могут лишиться возможности путешествовать и работать после окончания действия документов, позволяющих легализовать работу и пребывание за рубежом», – сказал представитель агентства занятости Gi Group Poland.

Отмечается, что ограниченный доступ к консульским услугам может привести к необходимости покинуть Польшу.

«Если мы как страна будем действовать радикально по отношению к таким людям, они начнут переезжать в менее репрессивные страны Западной Европы», – рассказали в кадровом агентстве Weegree.

По данным Управления социального страхования Польши (ZUS), на страховом учете состояло 760 200 работников из Украины, примерно 52% - мужчины.

Большинство из них трудятся на рабочих должностях в строительной отрасли, промышленности, логистике, сельском хозяйстве, торговле.

Польские эксперты сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе отток украинских граждан может задеть тысячи людей.

«Сколько мужчин уйдет с польского рынка труда, будет зависеть от разных факторов, таких как политические и административные решения в Украине и масштабы мобилизации. Сейчас нам неизвестны какие-либо правовые механизмы, которые могли бы привести к принудительному выведению работников из Польши. Поэтому мы ожидаем, что не будет большого или внезапного оттока работников, скорее, постепенный процесс», – цитирует издание позицию агентства занятости Randstad.

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