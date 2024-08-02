Олімпіада 2024: стрілець з Туреччини «підірвав» соцмережі, меми

Юсуф Дікеч став зіркою соцмереж після свого виступу на Олімпіаді-2024.

Як відомо, турецький спортсмен Юсуф Дікеч здобув срібну нагороду на Олімпійських іграх-2024 у змішаній командній категорії зі стрільби на 10 метрів із пневматичного пістолета. Його виступ викликав захоплення у соцмережах.

Тоді як більшість спортсменів у стрільбі із пневматичного пістолета використовують спеціальні окуляри та засоби захисту вух, Дікеч здобув «срібло», використовуючи звичайні окуляри для покращення зору і беруші. Він навіть не заплющив жодного ока під час пострілів.

Фото, на яких спортсмен безтурботно цілиться у стрілецькому центрі, стають вірусними в соцмережах. Користувачі висловлюють своє здивування від побаченого та створили низку мемів.

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