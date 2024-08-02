Практика судів
  1. У світі
  2. / Популярне в соцмережах

Олімпіада 2024: стрілець з Туреччини «підірвав» соцмережі, меми

17:25, 2 серпня 2024
Юсуф Дікеч став зіркою соцмереж після свого виступу на Олімпіаді-2024.
Олімпіада 2024: стрілець з Туреччини «підірвав» соцмережі, меми
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, турецький спортсмен Юсуф Дікеч здобув срібну нагороду на Олімпійських іграх-2024 у змішаній командній категорії зі стрільби на 10 метрів із пневматичного пістолета. Його виступ викликав захоплення у соцмережах.

Тоді як більшість спортсменів у стрільбі із пневматичного пістолета використовують спеціальні окуляри та засоби захисту вух, Дікеч здобув «срібло», використовуючи звичайні окуляри для покращення зору і беруші. Він навіть не заплющив жодного ока під час пострілів.

Фото, на яких спортсмен безтурботно цілиться у стрілецькому центрі, стають вірусними в соцмережах. Користувачі висловлюють своє здивування від побаченого та створили низку мемів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС вчергове спробує обрати голову Комісії 7 серпня

Поки що претендент на посаду голови ВККС один – представник НАЗК Андрій Пасічник.

Доступ до електронних кабінетів вступників, ЄДЕБО і сайту Вступ-2024 закрито на невизначений строк

2 серпня закривається доступ до ЄДЕБО, сайту Вступу-2024 та електронних кабінетів вступників для здобуття вищої освіти.

Популярність професії юриста впала – більшість вступників хочуть стати психологами

Психологія, менеджмент, філологія і комп’ютерні науки обігнали професію юриста за популярністю серед вступників.

У Донецькій області побудують нові артезіанські свердловини – Кабмін погодив проект

Уряд погодив проект з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області під час воєнного стану.

Більша частина громадян нічого не знає про діяльність антикорупційних активістів – донори замовили опитування

Результати опитування, яке провів інститут з Вашингтону при фінансуванні USAID, свідчать, що більшість нічого не знає про діяльність громадських організацій стосовно боротьби з корупцією.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду