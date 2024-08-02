Андрій Єрмак закликав союзників заборонити Анні Нетребко виступати в Європі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на новину про повернення Анни Нетребко на сцену Римської опери.

Джерело фото: en.wikipedia.org

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив обурення з приводу виступу російської оперної співачки Анни Нетребко в Римській опері, закликавши цивілізований світ не давати можливості російським діячам, які підтримують агресивну політику своєї країни, продовжувати свою діяльність на міжнародній сцені.

«Зараз дуже важливо, щоб російські діячі не мали можливості заробляти гроші в цивілізованому світі та продовжувати нести російську культуру в Європу та на Захід, поки росія вбиває наших людей, викрадає дітей і вбиває їх ракетами», – заявив Єрмак, додаючи: «Нетребко не має виступати в Європі. Єдине місце для неї та їй подібним зараз хіба опера в москві. Закликаю всіх дотичних і наших союзників відреагувати», – заявив керівник Офісу Президента України.

Російська оперна співачка Анна Нетребко, відома своєю підтримкою російського уряду, повертається на європейську сцену. Вона виступить у Римській опері. У 2012 році Нетребко була довіреною особою володимира путіна на президентських виборах, а у 2014 році відвідала Донецьк, де підтримала так звану «Новоросію» і тримала її прапор. Її дії та висловлювання тоді були сприйняті як підтримка російської агресії та анексії територій України.

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