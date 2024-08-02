Андрей Ермак призвал союзников запретить Анне Нетребко выступать в Европе

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на новость о возвращении Анны Нетребко на сцену Римской оперы.

Источник фото: en.wikipedia.org

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил возмущение по поводу выступления русской оперной певицы Анны Нетребко в Римской опере, призвав цивилизованный мир не давать возможности российским деятелям, которые поддерживают агрессивную политику своей страны, продолжать свою деятельность на международной сцене.

«Сейчас очень важно, чтобы российские деятели не имели возможности зарабатывать деньги в цивилизованном мире и продолжать нести российскую культуру в Европу и на Запад, пока россия убивает наших людей, похищает детей и убивает их ракетами», - заявил Ермак, добавляя: «Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для нее и ей подобным сейчас разве опера в москве. Призываю всех причастных и наших союзников отреагировать», - заявил руководитель Офиса Президента Украины.

Российская оперная певица Анна Нетребко, известная своей поддержкой российского правительства, возвращается на европейскую сцену. Она выступит в Римской опере. В 2012 году Нетребко была доверенным лицом владимира путина на президентских выборах, а в 2014 году посетила Донецк, где поддержала так называемую «Новороссию» и держала ее флаг. Ее действия и высказывания тогда были восприняты как поддержка российской агрессии и аннексии территорий Украины.

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