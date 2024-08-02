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Олимпиада-2024: стрелок из Турции «взорвал» соцсети, мемы

17:25, 2 августа 2024
Юсуф Дикеч стал звездой соцсетей после своего выступления на Олимпиаде-2024.
Олимпиада-2024: стрелок из Турции «взорвал» соцсети, мемы
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Как известно, турецкий спортсмен Юсуф Дикеч получил серебряную награду на Олимпийских играх-2024 в смешанной командной категории по стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета. Его выступление вызвало восхищение в соцсетях.

В то время как большинство спортсменов в стрельбе из пневматического пистолета используют специальные очки и средства защиты ушей, Дикеч получил «серебро», используя обычные очки для улучшения зрения и беруши. Он даже не зажмурился во время выстрелов.

Фото, на которых спортсмен беззаботно целится в стрелковом центре, становятся вирусными в соцсетях. Пользователи выражают свое удивление от увиденного и создали ряд мемов.

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