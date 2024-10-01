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Андрій Сибіга вперше відвідав Польщу як міністр закордонних справ України

13:44, 1 жовтня 2024
Міністр закордонних справ України розпочав візит до Польщі з вшанування пам’яті героїв.
Андрій Сибіга вперше відвідав Польщу як міністр закордонних справ України
Джерело фото: Х / Andrii Sybiha
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснив свій перший офіційний візит до Польщі на новій посаді. Про це він повідомив у своєму акаунті в X.

Сибіга зазначив, що візит до Варшави розпочався з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі, де вшанував пам'ять героїв, які боролися за Україну в минулому та сьогодні.

«На Покрову та День захисників і захисниць розпочав візит до Польщі з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві, щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України», – написав він.

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