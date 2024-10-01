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Андрей Сибига впервые посетил Польшу как министр иностранных дел Украины

13:44, 1 октября 2024
Министр иностранных дел Украины начал визит в Польшу с чествования памяти героев.
Андрей Сибига впервые посетил Польшу как министр иностранных дел Украины
Источник фото: Х / Andrii Sybiha
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершил свой первый официальный визит в Польшу в новой должности. Об этом он сообщил в своем аккаунте в X.

Сибига отметил, что визит в Варшаву начался с возложения цветов на Православном кладбище на Воле, где почтил память героев, которые боролись за Украину в прошлом и сегодня.

«На Покров и День защитников и защитниц начал визит в Польшу с возложения цветов на Православном кладбище на Воле в Варшаве, чтобы почтить тех, кто воевал за Украину в прошлом, и тех, кто воюет сегодня. Вечная память героям, которые отдали свои жизни за жизнь и свободу Украины», - написал он.

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