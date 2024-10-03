Суд у Нідерландах вперше призначив штраф за домагання на вулиці

Закон спрямований на боротьбу із сексуальними домаганнями у громадських місцях і передбачає покарання за дотики, неприйнятні коментарі або жести.

Суд у Нідерландах оштрафував чоловіка за домагання і залякування жінки на вулиці. Про це повідомляє Reuters.

Агентство вказує, що це стало можливим завдяки новому закону. Він спрямований на боротьбу із сексуальними домаганнями у громадських місцях і передбачає покарання за дотики, неприйнятні коментарі або жести.

Так, у трьох містах розмістили таємні групи спостерігачів.

Суд заявив, що таємна команда бачила, як чоловік переслідував жінку, кликав її, а потім підійшов до неї та поклав руки їй на стегна, тримаючи її. 33-річного чоловіка оштрафували на 100 євро. Якщо він вчинить повторний злочин, то буде повинен сплатити додаткові 180 євро.

Суд зазначив, що в цьому випадку використання таємного спостереження було виправданим.

«Сексуальне залякування когось на вулиці змушує людей почуватися в небезпеці та не дозволяє бути самими собою на публіці», – йдеться в рішенні суду.

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