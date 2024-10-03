Суд в Нидерландах впервые назначил штраф за домогательство на улице

Закон направлен на борьбу с сексуальным домогательством в общественных местах и ​​предусматривает наказание за прикосновения, неприемлемые комментарии или жесты.

Суд в Нидерландах оштрафовал мужчину за домогательство и запугивание женщины на улице. Об этом сообщает Reuters.

Агентство указывает, что это стало возможным благодаря новому закону. Он направлен на борьбу с сексуальным домогательством в общественных местах и ​​предусматривает наказание за прикосновения, неприемлемые комментарии или жесты.

Так, в трех городах разместили тайные группы наблюдателей.

Суд заявил, что тайная команда видела, как мужчина преследовал женщину, звал ее, а затем подошел к ней и положил руки ей на бедра, держа ее. 33-летний мужчина был оштрафован на 100 евро. Если он совершит повторное преступление, то должен будет оплатить дополнительные 180 евро.

Суд отметил, что в этом случае использование секретного наблюдения было оправданным.

«Сексуальное устрашение кого-то на улице заставляет людей чувствовать себя в опасности и не позволяет быть самими собой на публике», – говорится в решении суда.

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