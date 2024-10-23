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Україна може отримати запрошення до НАТО у 2025 році – голова Сейму Латвії

17:18, 23 жовтня 2024
Латвія очікує на запрошення України до НАТО у 2025 році та підтримує її вступ до ЄС.
Україна може отримати запрошення до НАТО у 2025 році – голова Сейму Латвії
Джерело фото: eurointegration
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Україна може отримати запрошення до НАТО вже у 2025 році. Таку надію висловила голова Сейму Латвії Дайга Мієріня, зазначивши, що Рига підтримує також євроінтеграційні прагнення Києва. Відповідну заяву опублікували на сайті латвійського парламенту.

«Ми дуже сподіваємося, що наступного року на саміті НАТО в Гаазі ми зможемо прийняти політичне рішення щодо запрошення України до НАТО. Ми працюватимемо над цією метою з нашими союзниками по НАТО», — заявила Мієріня.

Вона також наголосила, що Латвія повністю підтримує прагнення України приєднатися до Європейського Союзу та готова надати необхідну підтримку й поділитися досвідом з українськими партнерами.

Крім того, голова Сейму підкреслила важливість довготривалого забезпечення України озброєнням для успішної реалізації плану перемоги, включаючи право України на самооборону та знищення військових об'єктів на території росії.

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ЄС НАТО Латвія

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