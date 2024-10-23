У 2025 році в Україні запустять загальнодоступну базу даних цін угод з нерухомістю з детальними метаданими

Також буде створено реєстр оцінок фінансових активів.

В Уряді повідомили, що до держбюджету вже надійшов транш від МВФ в сумі 1,1 млрд доларів США внаслідок успішного перегляду відповідної програми, тобто, виконання Україною певних вимог МВФ та планування виконання подальших.

Оновлений меморандум з МВФ включає пункт щодо запуску в 2025 році бази даних та індексів нерухомого майна.

Як зазначено у документі, у березні 2024 року НБУ та Міністерство юстиції підготували детальну пропозицію після консультацій з ключовими стейкхолдерами щодо підвищення прозорості ринку нерухомості для учасників (включно з міжнародними інвесторами), посилення системного аналізу та зменшення ризиків, а також оцінки банківської застави. Ця пропозиція містить умови, деталі та терміни запровадження:

загальнодоступної бази даних цін операцій з нерухомістю з детальними метаданими, включаючи структурні параметри первинного та вторинного ринку;

та індексів цін на житлову та комерційну нерухомість.

На основі цієї пропозиції Міністерство юстиції та НБУ продовжать впровадження реформ у заплановані в пропозиції терміни щодо запуску баз даних та публікації індексів у 2025 році.

Крім того, буде прийнято новий закон про оцінку майна.

У Меморандумі йдеться про те, що визнаючи необхідність розумної (справедливої) оцінки нерухомості та банківської застави для всіх суб’єктів господарювання та органів державної влади, Фонд державного майна (ФДМ) усуне розбіжності з міжнародними стандартами після консультацій з НБУ, НКЦПФР та міжнародними фінансовими організаціями, а також :

до кінця червня 2025 року за погодженням зі Світовим банком подасть до парламенту зміни до закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», які усувають прогалини з міжнародними стандартами оцінки,

до кінця грудня 2025 року запропонує дорожню карту впровадження, яка включає перехідні заходи, деталі допоміжного регулювання та/або вказівки, кроки для зміцнення професії оцінювачів, включаючи додаткові вимоги до навчання для оцінки фінансових активів (банківських активів, страхових активів і застави) та створення реєстру оцінок фінансових активів.

Також Меморандум передбачає, що потенційний обхід валютних обмежень військового часу вимагатиме постійного ретельного моніторингу транзакцій та відповідних нормативних поправок. «Після Четвертого перегляду влада посилила обмеження на поточні міжнародні операції з ювелірними виробами та нерухомістю, а також запровадила ліміти на купівлю фізичними особами готівкової валюти за безготівкову гривню» - зазначає МВФ.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що оновлений Меморандум передбачає пенсійну реформу і створення нового Вищого суду з розгляду публічно-правових спорів.

Український уряд також пообіцяв МВФ вжити подальших заходів стосовно підвищення податків у разі потреби, а також здійснити податкову реформу.

Нагадаємо, Україна повинна відібрати за вирішальної участі міжнародних експертів і призначити нового керівника Бюро економічної безпеки до кінця лютого 2025 року.

Крім того, до кінця грудня в Україні мають прийняти зміни до КПК, які скасують обов'язкове закриття провадження у зв'язку з пропуском строків досудового розслідування після повідомлення про підозру.

Автор: Наталя Мамченко

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