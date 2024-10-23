В 2025 году в Украине запустят общедоступную базу данных цен сделок с недвижимостью с подробными метаданными

Также будет создан реестр оценок финансовых активов.

В правительстве сообщили, что в госбюджет уже поступил транш от МВФ в сумме 1,1 млрд долларов США в результате успешного пересмотра соответствующей программы, то есть выполнения Украиной определенных требований МВФ и планирования выполнения дальнейших.

Обновленный меморандум с МВФ включает пункт о запуске в 2025 году базы данных и индексов недвижимого имущества.

Как отмечено в документе, в марте 2024 года НБУ и Министерство юстиции подготовили подробное предложение после консультаций с ключевыми стейкхолдерами по повышению прозрачности рынка недвижимости для участников (включая международных инвесторов), усилению системного анализа и уменьшению рисков, а также оценке банковского залога. Настоящее предложение содержит условия, детали и сроки введения:

общедоступной базы данных цен сделок с недвижимостью с детальными метаданными, включая структурные параметры первичного и вторичного рынка;

и индексы цен на жилую и коммерческую недвижимость.

На основе этого предложения Министерство юстиции и НБУ продолжат внедрение реформ в планируемые в предложения сроки по запуску баз данных и публикации индексов в 2025 году.

Кроме того, будет принят новый закон об оценке имущества.

В Меморандуме говорится, что признавая необходимость разумной (справедливой) оценки недвижимости и банковского залога для всех субъектов хозяйствования и органов государственной власти, Фонд государственного имущества (ФГИ) устранит разногласия с международными стандартами после консультаций с НБУ, НКЦБФР и международными финансовыми организациями, а также :

до конца июня 2025 года по согласованию с Всемирным банком подаст в парламент изменения в закон «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине», устраняющих пробелы с международными стандартами оценки,

до конца декабря 2025 предложит дорожную карту внедрения, которая включает переходные мероприятия, детали вспомогательного регулирования и/или указания, шаги по укреплению профессии оценщиков, включая дополнительные требования к обучению для оценки финансовых активов (банковских активов, страховых активов и залога) и создания реестра оценок финансовых активов.

Также Меморандум предусматривает, что потенциальный обход валютных ограничений военного времени потребует постоянного тщательного мониторинга транзакций и соответствующих нормативных поправок. «После Четвертого пересмотра власти усилили ограничения на текущие международные операции с ювелирными изделиями и недвижимостью, а также ввели лимиты на покупку физическими лицами наличной валюты за безналичную гривну» - отмечает МВФ.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что обновленный Меморандум предусматривает пенсионную реформу и создание нового Высшего суда по рассмотрению публично-правовых споров.

Украинское правительство также пообещало МВФ принять дальнейшие меры по повышению налогов в случае необходимости, а также осуществить налоговую реформу.

Напомним, Украина должна отобрать при решающем участии международных экспертов и назначить нового руководителя Бюро экономической безопасности до конца февраля 2025 года.

Кроме того, до конца декабря в Украине должны принять изменения в УПК, которые отменят обязательное закрытие производства в связи с пропуском сроков досудебного расследования после сообщения о подозрении.

Автор: Наталья Мамченко

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