Глава налоговой Сумской области «одолжила» у 12-летнего сына почти 3 миллиона гривен — реакция ГНС

О таком ссуде Елена Хотенко указала в своей декларации.

Государственная налоговая служба приняла решение о проведении мероприятий по выяснению достоверности сведений, указанных в декларации исполняющей обязанности начальника Главного управления ГНС в Сумской области Елены Хотенко.

Накануне в СМИ появилась информация, что глава налоговой Елена Хотенко в 2018 году одолжила 2,8 млн гривен у сына-семиклассника, которые до сих пор не вернула. Также она получила квартиру в Киеве стоимостью всего 100 тысяч гривен. Такие ведомости она указала в своей декларации. Об этом рассказала глава антикоррупционного центра «Граница» Мартына Богуславец, сообщает УП.

ГНС отмечает, что на время осуществления таких мероприятий с Елены Хотенко снято исполнение обязанностей начальника Главного управления ГНС в Сумской области.

«Также соответствующие мероприятия будут проведены в отношении всех руководителей территориальных подразделений и руководящего состава аппарата Государственной налоговой службы Украины.

По фактам выявленных разногласий информация будет передана в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции», — говорится в сообщении.

Как известно, Елена Хотенко исполняла обязанности начальника Главного управления ГНС в Сумской области с августа 2024 года.

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