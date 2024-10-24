В Киеве бывший сотрудник ресторана вернулся с ножом в заведение для решения конфликта

Мужчина напал на администратора с ножом из-за нерешенного конфликта с руководством.

Источник фото: UA.KyivPolice

Бывший сотрудник одного из ресторанов Шевченковского района Киева предстанет перед судом за вооруженное нападение на администратора заведения. Мужчина, из-за конфликта с руководством, пришел в ресторан, угрожал девушке ножом и похитил два мобильных телефона. Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел вечером, когда 41-летний нападавший, бывший работник ресторана, из-за нерешенного конфликта с руководством устроил стычку с администратором. Угрожая ей ножом, злоумышленник отобрал два телефона и скрылся. Полиция оперативно задержала подозреваемого, изъяв нож и похищенные вещи.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры подозреваемому сообщено об обвинении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, совершенный в условиях военного положения. Сейчас досудебное расследование завершено, материалы переданы в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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