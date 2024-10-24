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У Києві колишній співробітник ресторану повернувся з ножем до закладу для вирішення конфлікту

17:29, 24 жовтня 2024
Чоловік напав на адміністраторку з ножем через невирішений конфлікт із керівництвом.
У Києві колишній співробітник ресторану повернувся з ножем до закладу для вирішення конфлікту
Джерело фото: UA.KyivPolice
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Колишній співробітник одного з ресторанів Шевченківського району Києва постане перед судом за збройний напад на адміністраторку закладу. Чоловік, через конфлікт із керівництвом, прийшов до ресторану, погрожував дівчині ножем і викрав два мобільні телефони. Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався ввечері, коли 41-річний нападник, колишній працівник ресторану, через невирішений конфлікт із керівництвом влаштував сутичку з адміністраторкою. Погрожуючи їй ножем, зловмисник відібрав два телефони й утік. Поліція оперативно затримала підозрюваного, вилучивши ніж і викрадені речі.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури підозрюваному повідомлено про обвинувачення за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі досудове розслідування завершено, матеріали передано до суду. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

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поліція Київ напад

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