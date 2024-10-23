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Очільниця податкової Сумської області «позичила» у 12-річного сина майже 3 мільйони гривень — реакція ДПС

15:07, 23 жовтня 2024
Про таку позику Олена Хотенко вказала у своїй декларації.
Очільниця податкової Сумської області «позичила» у 12-річного сина майже 3 мільйони гривень — реакція ДПС
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Державна податкова служба прийняла рішення про проведення заходів щодо з’ясування достовірності відомостей, зазначених у декларації виконуючої обов’язки начальника Головного управління ДПС у Сумській області Олени Хотенко.

Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація, що очільниця податкової Олена Хотенко у 2018 році позичила 2,8 млн гривень у сина-семикласника, які досі не повернула. Також вона отримала квартиру в Києві вартістю лише 100 тисяч гривень. Такі відомості вона зазначила у своїй декларації. Про це розповіла голова антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець, повідомляє УП.

ДПС зазначає, що на час здійснення таких заходів з Олени Хотенко знято виконання обов’язків начальника Головного управління ДПС у Сумській області.

«Також відповідні заходи будуть проведені щодо всіх керівників територіальних підрозділів та керівного складу апарату Державної податкової служби України.

За фактами виявлених розбіжностей інформацію буде передано до Національного агентства з питань запобігання корупції», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Олена Хотенко виконувала обов’язки начальника Головного управління ДПС у Сумській області із серпня 2024 року.

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