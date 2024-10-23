Украина может получить приглашение в НАТО в 2025 году – председатель Сейма Латвии

Латвия ожидает приглашения Украины в НАТО в 2025 году и поддерживает ее вступление в ЕС.

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Украина может получить приглашение в НАТО уже в 2025 году. Такую надежду выразила председатель Сейма Латвии Дайга Миериня, отметив, что Рига поддерживает также евроинтеграционные стремления Киева. Соответствующее заявление опубликовали на сайте латвийского парламента.

«Мы очень надеемся, что в следующем году на саммите НАТО в Гааге мы сможем принять политическое решение о приглашении Украины в НАТО. Мы будем работать над этой целью с нашими союзниками по НАТО», - заявила Миериня.

Она также подчеркнула, что Латвия полностью поддерживает стремление Украины присоединиться к Европейскому Союзу и готова оказать необходимую поддержку и поделиться опытом с украинскими партнерами.

Кроме того, председатель Сейма подчеркнула важность долговременного обеспечения Украины вооружением для успешной реализации плана победы, включая право Украины на самооборону и уничтожение военных объектов на территории россии.

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