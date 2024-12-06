Українців просять покинути Сирію через нестабільну безпекову ситуацію

Посольство України в Лівані закликає громадян утриматися від поїздок до Сирії через погіршення безпекової ситуації.

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У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в Сирії, Посольство України в Лівані закликало громадян утриматися від поїздок до цієї країни або покинути її територію. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Посольство наголошує, що в умовах ескалації конфлікту безпекова ситуація в Сирії залишається нестабільною. Громадянам України, які перебувають на її території, рекомендується залишити країну. Тим, хто вирішить залишитись, радять уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях і демонстраціях, а також суворо дотримуватись місцевих правил безпеки.

Також посольство рекомендує українцям не залишати місця проживання без крайньої необхідності, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу, і розглянути можливість скорочення терміну перебування в Сирії.

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