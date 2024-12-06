Украинцев просят покинуть Сирию из-за нестабильной ситуации с безопасностью

Посольство Украины в Ливане призывает граждан воздержаться от поездок в Сирию из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

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В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Сирии, Посольство Украины в Ливане призвало граждан воздержаться от поездок в эту страну или покинуть ее территорию. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Посольство отмечает, что в условиях эскалации конфликта ситуация с безопасностью в Сирии остается нестабильной. Гражданам Украины, которые находятся на ее территории, рекомендуется покинуть страну. Тем, кто решит остаться, советуют избегать мест массового скопления людей, не участвовать в акциях и демонстрациях, а также строго придерживаться местных правил безопасности.

Также посольство рекомендует украинцам не покидать места жительства без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и рассмотреть возможность сокращения срока пребывания в Сирии.

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