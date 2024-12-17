OpenAI відкрила доступ до інтернет-пошуку ChatGPT для всіх користувачів

OpenAI розширює доступ до нової функції ChatGPT Search для всіх користувачів, а не лише для підписників преміум-версії.

Фото: Reuters

Американський ШІ-стартап OpenAI надав доступ до пошукового сервісу ChatGPT Search усім користувачам, повідомляє Barron's. Раніше ця функція була доступна лише для підписників преміум-версії.

«По суті ми просто покращуємо відомий вам досвід роботи з ChatGPT за рахунок актуальної інформації з інтернету», – заявив Адам Фрай, керівник продукту ChatGPT Search.

За даними дослідження Evercore, 8% американців вже використовують ChatGPT для пошуку інформації онлайн. Щотижня чат-ботом користуються понад 300 мільйонів осіб.

На тлі конкуренції, Google, що входить до Alphabet Inc. і є лідером на ринку інтернет-пошуку, минулого тижня представила другу версію своєї ШІ-моделі Gemini. Компанія планує інтегрувати її у власний пошуковий сервіс у 2025 році.

Alphabet також анонсувала оновлені інструменти для створення відео та зображень на базі штучного інтелекту. За їхніми словами, оцінювачі поставили результати цих інструментів вище за продукти конкурентів, включно зі Sora від OpenAI.

Водночас OpenAI минулого тижня відкрила доступ до Sora для платних підписників ChatGPT та розглядає можливість впровадження реклами у свої продукти.

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