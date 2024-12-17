OpenAI открыла доступ к интернет-поиску ChatGPT для всех пользователей

OpenAI расширяет доступ к новой функции ChatGPT Search для всех пользователей, а не только для подписчиков премиум-версии.

Фото: Reuters

Американский ИИ-стартап OpenAI предоставил доступ к поисковому сервису ChatGPT Search всем пользователям, сообщает Barron's. Ранее эта функция была доступна только для подписчиков премиум-версии.

«По сути мы просто улучшаем известный вам опыт работы с ChatGPT за счет актуальной информации из интернета», - заявил Адам Фрай, руководитель продукта ChatGPT Search.

По данным исследования Evercore, 8% американцев уже используют ChatGPT для поиска информации онлайн. Еженедельно чат-ботом пользуются более 300 миллионов человек.

На фоне конкуренции, Google, входящая в Alphabet Inc. и являющаяся лидером на рынке интернет-поиска, на прошлой неделе представила вторую версию своей ИИ-модели Gemini. Компания планирует интегрировать ее в собственный поисковый сервис в 2025 году.

Alphabet также анонсировала обновленные инструменты для создания видео и изображений на базе искусственного интеллекта. По их словам, оценщики поставили результаты этих инструментов выше продуктов конкурентов, включая Sora от OpenAI.

В то же время OpenAI на прошлой неделе открыла доступ к Sora для платных подписчиков ChatGPT и рассматривает возможность внедрения рекламы в свои продукты.

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