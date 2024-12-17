Минобороны запустило службу социального сопровождения военных

Минобороны завершило первый этап создания патронатных служб для поддержки военных.

Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины завершило первый этап создания служб социального сопровождения военнослужащих в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, эти подразделения, более известные как «патронатные службы», будут оказывать юридическую, психологическую, медицинскую и другую помощь военным и их семьям.

Система социального сопровождения была введена с 1 октября 2024 года по инициативе министра обороны и Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Сейчас патронатные службы действуют на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях в бригадах, полках, флотилиях и отдельных батальонах. Также они будут функционировать в воинских частях, госпиталях и территориальных центрах комплектации и социальной поддержки.

Умеров отметил, что продолжается подготовка специалистов для патронатных служб. Первый учебный курс состоялся в сентябре, и он будет обновлен и расширен с учетом полученного опыта.

«Завершение первого этапа создания служб социального сопровождения - это важный шаг к усилению социальной поддержки военных и укреплению доверия к украинской армии. Служить в армии должно означать не только долг, но и уверенность в поддержке государства», - подытожил министр.

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