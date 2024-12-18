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Как защитить любимцев в холодное время года – в ветбольнице Киева предупредили об опасностях

07:54, 18 декабря 2024
Специалисты коммунальной ветбольницы дали советы, как защитить любимцев в холодное время года.
Как защитить любимцев в холодное время года – в ветбольнице Киева предупредили об опасностях
Источник фото: Peter Pryharski / Unsplash
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Киевлян призывают быть особенно внимательными к своим любимцам в холодное время года во избежание неприятных ситуаций.

Врачи КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» отмечают, что в зимний период особенно важно следить за своими домашними питомцами как во время прогулок, так и дома. Морозы, гололедица и противогололедные реагенты на дорогах способны повлечь опасные последствия. В то же время элементы праздничного декора, если животное случайно их проглотит, также могут нанести серьезный вред здоровью.

Основные зимние опасности для животных и советы по их предотвращению:

  • Холодная погода. Переохлаждение может привести к нарушению кровообращения в конечностях и ушах, а также ограничить приток крови к жизненно важным органам, таким как сердце, легкие, почки и печень. Первый симптом переохлаждения – дрожь. Позаботьтесь о теплой одежде для животного и избегайте долгих прогулок в мороз.
  • Соляные смеси. Эта смесь может повреждать подушечки лап животного, вызывая раздражение, а иногда даже химические ожоги. Еще большая опасность – проглатывание частиц таких смесей, что может вызвать интоксикацию. Перед прогулкой обработайте лапы любимца специальным воском или наденьте защитную обувь, а затем тщательно промойте лапы теплой водой. Также внимательно следите, чтобы животное не подбирало ничего из земли.
  • Антифриз. Незамерзающие жидкости, используемые в автомобилях, содержат этиленгликоль – смертельно опасное для животных вещество. Она имеет сладкий привкус, что делает ее привлекательной для животных. Храните токсичные жидкости в закрытых контейнерах и ни в коем случае не допускайте контакта питомцев с разлившимися веществами.
  • Травмы. Низкие температуры делают лапы животных менее устойчивыми к нагрузкам, увеличивая риск травм. Кроме того, лед и скрытые под снегом острые предметы могут вызвать порезы или другие повреждения. Выбирайте безопасные маршруты для прогулок и проверяйте лапы животного по возвращении.
  • Праздничный декор. Елочные украшения и другой новогодний декор привлекают животных, однако их проглатывание может привести к серьезным последствиям. Так что держите праздничные украшения подальше от любимцев.

Ветеринары призывают регулярно осматривать своих любимцев, следить за их поведением и самочувствием, а при наличии тревожных симптомов – немедленно обращаться к специалистам.

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Киев животные

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