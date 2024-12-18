Як захистити улюбленців у холодну пору року – у ветлікарні Києва попередили про небезпеки

Фахівці комунальної ветлікарні дали поради, як захистити улюбленців у холодну пору року.

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Киян закликають бути особливо уважними до своїх улюбленців у холодну пору року, щоб уникнути неприємних ситуацій.

Лікарі КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» зауважують, що у зимовий період особливо важливо пильнувати за своїми домашніми улюбленцями як під час прогулянок, так і вдома. Морози, ожеледиця та протиожеледні реагенти на дорогах здатні спричинити небезпечні наслідки. Водночас елементи святкового декору, якщо тварина випадково їх проковтне, також можуть завдати серйозної шкоди здоров’ю.

Основні зимові небезпеки для тварин та поради щодо їхнього запобігання

Холодна погода. Переохолодження може призвести до порушення кровообігу в кінцівках і вухах, а також обмежити приплив крові до життєво важливих органів, таких як серце, легені, нирки та печінка. Перший симптом переохолодження – тремтіння. Подбайте про теплий одяг для тварини та уникайте довгих прогулянок у мороз.

Соляні суміші. Ця суміш може пошкоджувати подушечки лап тварини, викликаючи подразнення, а інколи навіть хімічні опіки. Ще більша небезпека – проковтування частинок таких сумішей, що може спричинити інтоксикацію. Перед прогулянкою обробіть лапи улюбленця спеціальним воском або надягніть захисне взуття, а після – ретельно промийте лапи теплою водою. Також уважно слідкуйте, щоб тварина не підбирала нічого із землі.

Антифриз. Незамерзаючі рідини, що використовують в автомобілях, містять етиленгліколь – смертельно небезпечну для тварин речовину. Вона має солодкий присмак, що робить її привабливою для тварин. Зберігайте токсичні рідини у закритих контейнерах та в жодному разі не допускайте контакту улюбленців із розлитими речовинами.

Травми. Низькі температури роблять лапи тварин менш стійкими до навантажень, збільшуючи ризик травм. Крім того, лід та приховані під снігом гострі предмети можуть спричинити порізи або інші ушкодження. Обирайте безпечні маршрути для прогулянок і перевіряйте лапи тварини після повернення.

Святковий декор. Ялинкові прикраси та інший новорічний декор приваблюють тварин, утім їх проковтування може призвести до серйозних наслідків. Тож тримайте святкові прикраси подалі від улюбленців.

Ветеринари закликають регулярно оглядати своїх улюбленців, слідкувати за їхньою поведінкою і самопочуттям, а в разі наявності тривожних симптомів – негайно звертатися до фахівців.

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