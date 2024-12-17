Міноборони запустило службу соціального супроводу військових

Міноборони завершило перший етап створення патронатних служб для підтримки військових.

Фото: Міноборони

Міністерство оборони України завершило перший етап створення служб соціального супроводу військовослужбовців у Збройних силах України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, ці підрозділи, більш відомі як «патронатні служби», надаватимуть юридичну, психологічну, медичну та іншу допомогу військовим і їхнім сім'ям.

Система соціального супроводу була запроваджена з 1 жовтня 2024 року за ініціативи міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Наразі патронатні служби діють на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях у бригадах, полках, флотиліях та окремих батальйонах. Також вони функціонуватимуть у військових частинах, шпиталях та територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки.

Умєров наголосив, що триває підготовка фахівців для патронатних служб. Перший навчальний курс відбувся у вересні, і його буде оновлено та розширено з урахуванням отриманого досвіду.

«Завершення першого етапу створення служб соціального супроводу – це важливий крок до посилення соціальної підтримки військових та зміцнення довіри до українського війська. Служити в армії має означати не лише обов’язок, а й упевненість у підтримці держави», – підсумував міністр.

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