ЗМІ Індії подали позов проти компанії OpenAI через чат-бот ChatGPT

ChatGPT звинувачують у незаконному використанні матеріалів, захищених авторським правом.

Найбільші ЗМІ Індії приєднаються до позову проти OpenAI, американського стартапу, що стоїть за ChatGPT, за звинуваченням у несанкціонованому використанні їхнього контенту. Про це повідомляє ВВС.

До новинних організацій входять деякі з найстаріших видань Індії, такі як The Indian Express, The Hindu, група The India Today, а також більше десятка інших.

OpenAI відкидає звинувачення і повідомляє, що використовує загальнодоступні дані, які відповідають загальноприйнятим правовим прецедентам.

Судова справа, подана проти OpenAI у листопаді 2024 року найбільшим індійським інформаційним агентством Asian News International (ANI), є першою у своєму роді в Індії.

ANI звинувачує ChatGPT у незаконному використанні своїх матеріалів, захищених авторським правом та вимагає відшкодування збитків у розмірі 20 млн рупій (230 000 доларів США).

