СМИ Индии подали иск против компании OpenAI из-за чат-бота ChatGPT

ChatGPT обвиняют в незаконном использовании материалов, защищенных авторским правом.

Крупнейшие СМИ Индии присоединятся к иску против OpenAI, американского стартапа, стоящего за ChatGPT, по обвинению в несанкционированном использовании их контента. Об этом сообщает BBC.

В число новостных организаций входят некоторые из старейших изданий Индии, такие как The Indian Express, The Hindu, группа The India Today, а также более десятка других.

OpenAI отвергает обвинения и сообщает, что использует «общедоступные данные», которые соответствуют «общепринятым правовым прецедентам».

Судебное дело, поданное против OpenAI в ноябре 2024 года крупнейшим индийским информационным агентством Asian News International (ANI), является первым в своем роде в Индии.

ANI обвиняет ChatGPT в незаконном использовании своих материалов, защищенных авторским правом, и требует возмещения ущерба в размере 20 млн рупий (230 000 долларов США).

