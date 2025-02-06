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В Австралії суд дозволив адвокатам використовувати ШІ для підготовки справ, але з обмеженнями

21:42, 6 лютого 2025
Головний суддя Нового Південного Уельсу послабив заборону використання штучного інтелекту в судах регіону.
В Австралії суд дозволив адвокатам використовувати ШІ для підготовки справ, але з обмеженнями
Фото: AAP Image
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Голова Верховного суду штату Новий Південний Уельс Ендрю Белл скасував деякі обмеження щодо застосування генеративного ШІ в судах Нового Південного Уельсу, пише Themandarin.com.au.

У листопаді минулого року Белл опублікував практичне керівництво, яке забороняє використання генеративного ШІ в юридичній роботі. Однак цього тижня він опублікував оновлення, яке скасовує деякі положення заборони.

Адвокати тепер можуть використовувати генеративні програми ШІ для підготовки заяв, зведень та резюме. При цьому ШІ не може використовуватися для «заяв під присягою, заяв свідків, характеристик чи інших матеріалів, які призначені для відображення показань та/або думки депонента чи свідка, чи інших матеріалів, поданих як докази або які використовуються під час перехресного допиту».

Зазначається, що це застосовується тільки в тому випадку, якщо користувач може гарантувати, що дані не будуть використовуватися для жодних цілей, крім судового розгляду.

Крім того, брати дані для навчання великих мовних моделей (LLM) — заборонено.

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суд штучний інтелект

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