В Австралии суд разрешил адвокатам использовать ИИ для подготовки дел, но с ограничениями

Главный судья Нового Южного Уэльса ослабил запрет на использование искусственного интеллекта в судах региона.

Фото: AAP Image

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Председатель Верховного суда штата Новый Южный Уэльс Эндрю Белл отменил некоторые ограничения на применение генеративного ИИ в судах Нового Южного Уэльса, пишет Themandarin.com.au

В ноябре прошлого года Белл опубликовал практическое руководство, запрещающее использование генеративного ИИ в юридической работе. Однако на этой неделе он опубликовал обновление, отменяющее некоторые положения запрета.

Адвокаты теперь могут использовать генеративные программы ИИ для подготовки заявлений, сводок и резюме. При этом ИИ не может использоваться для «заявлений под присягой, заявлений свидетелей, характеристик или других материалов, которые предназначены для отражения показаний и/или мнения депонента или свидетеля, или других материалов, представленных в качестве доказательств или используемых при перекрестном допросе».

Отмечается, что это применимо только в том случае, если пользователь может гарантировать, что данные не будут использоваться ни для каких целей, кроме судебного разбирательства.

Кроме того, брать данные для обучения большим языковым моделям (LLM) — запрещено.

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